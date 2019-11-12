تدشين صرف البطاقات المدنية بمدينة حريضة بوادي حضرموت

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

بحضور مدير عام مديرية حريضة، بندرمحمد باعشر رئيس المجلس المحلي بالمديرية ومدير أمن المديرية العقي/غازي محسن العطاس دشن صباح امس الاثنين، بمكتب الاحوال المدنية والسجل المدني بمديرية حريضه صرف البطاقات الشخصية للمواطنين.



حيث اطلع المديرعام المديرية ومدير أمن المديريه سير العمل والاطلاع على طبيعة الأجراءات في استخراج البطاقه

مشيدا بجهود مدير الأحوال المدنية والعاملين في تسهيل الاجراءات

لتخفيف معانات المواطنين والمواطنات للحصول على على أحد الوثائق الثبوتية الهامه التي يحتاجون لهافي تسيراعمالهم الاداريه .. مؤكدا حرص السلطة المحلية في دعم ومساندتهم في استمرار العمل وتقديم خدمة للمواطنيين.

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من جانبه أشار مساعد أول أحمد باحشوان مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالمديريه بأن الاستعدادات والترتيبات قد أعدت من سابق لأستناف والعمل في صرف البطاقات الشخصيه للمواطنين والمواطنات وترتيب عمل الأقسام الداخليه وتواجد العاملين فيها، شاكراً جهود السلطه المحليه على ماقدمته من تجهيزات وتاثيث واعداد يليق بهذا القسم الذي يقدم خدمه جليله للمواطنين ويوفر عليهم عناء الانتقال والسفر مسافات بعيده لغرض الحصول على ذلك.

كما اقيمت الحمله الأمنيه في مداخل ومخارج المديريه حول ظاهرة حمل السلاح وارشاد كافة المواطنين حول عدم حمل السلاح والتجوال به داخل المدنية، وكذا اشعار المواطنيين بإزالة العاكسات للسيارات ( التضليل ) كما شملت الحمله الدرجات النارية ومخالفة نظام السير

من ناحيه اخرى دعى مدير أمن المديريه كافة المواطنين التعاون مع رجال الأمن في هذه الحمله من أجل ضبط الأمن والأستقرار بالمديرية.