اليمن.. وادي حضرموت يستأنف العمل في صرف البطاقة الشخصية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

استأنف مكتب الاحوال المدنية والسجل المدني بمديرية القطن بوادي حضرموت صباح اليوم الأحد العمل في اجراءات ستخراج البطاقات الشخصية للمواطنين .



حيث قام صالح سالم بن خميس القائم باعمال الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية، بتفقد سير العمل والاطلاع على طبيعة الاجراءات لاستخراج البطاقة.

مشيدا بجهود المدير والعاملين في تسهيل الاجراءات لتخفيف معاناة المواطنين المواطنات للحصول على وثائق الثبوتية الهامة التي يحتاجون لها في تسيير اعمالهم الادارية .

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ومؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية في استمرار العمل وتقديم خدمة للمواطنين.

من جانبه قال مساعد أول عارف مبارك بلحاج مديرمكتب الاحوال المدنية والسجل المدني بالقطن، بان الاستعدادات والترتيبات قداعدت من سابق لاستئناف العمل في صرف البطاقات الشخصية للمواطنين وترتيب عمل الاقسام الداخلية وتواجدكل العاملين والعاملات .

منوها بانه تم تحديد اسبوع للذكور واسبوع للنساء لتجنب عملية الزحام وتسهيل الاجراءات ، لافتا في الوقت نفسة بالمطالبة بقسم خاص للنساء وعلى الذكور ترتيب انفسهم في كشوفات وطوابير منظمة لضمان سيرالعمل بكل سهولة ويسر.