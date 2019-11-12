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شكرا لقرائتكم خبر عن الشعيبي يطلع الخارجية الألمانية على بنود اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
التقى سفير اليمن لدى برلين الدكتور يحيى الشعيبي اليوم مدير الشرق الاوسط ورئيس فريق اليمن في الخارجية الألمانية مايكل اونماخت.
كرس اللقاء لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وبنود اتفاق الرياض وما تحققه من توحيد للصفوف لانهاء الانقلاب في اليمن، وتحسين الخدمات وتعزيز الوضع الاقتصادي في المناطق المحرره عبر استقرار كافة اركان الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
واعرب اونماخت عن تأييد المانيا للاتفاق والذي يعد خطوة مهمة في القضية اليمنية، مؤكدا عن ان موقف المانيا هذا عبرت عنه من خلال موقعها في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي.
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