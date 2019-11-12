اليمن.. أهالي الفاخر وحجر في الضالع يطلقون نداء استغاثة إلى كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

وجه أهالي منطقتي الفاخر وحجر بمحافظة الضالع نداء استغاثة إلى كافة المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، فيما شكا آخرون تلاعب مندوبي المنظمات الأخرى المتواجدة في الميدان.



ووجه عدد من سكان منطقة حجر والفاخر نداء استغاثة عبر وكالة خبر، إلى كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن، دعوها إلى مدهم بالمواد الإغاثية والإيوائية ممثلة بـ"الغذاء والدواء والمسكن"، في مختلف المناطق الريفية والمدنية التي قصدها المئات هروباً من الميليشيا الحوثية، التي حولتهم إلى دروع بشرية من خلال اتخاذ المناطق السكنية التي يقطنونها ثكنات عسكرية.

Advertisements

وذكر السكان، أن هناك نقصاً كبيراً في الجانب الخدمي الذي تقدمه المنظمات الإنسانية، وخصوصاً في المناطق الريفية، ما يجعل المنظمات المتواجدة ميدانياً حالياً لا تفي بالغرض بمفردها.