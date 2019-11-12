شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مشروع “مسام” ينتزع 1528 لغما في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:53 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2019م، من انتزاع 1,528 لغماً منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 438 لغمًا مضادة للدبابات و 1,061 ذخيرة غير متفجرة، و 20 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 103,737 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع “مسام” ينتزع 1528 لغما في اليمن خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.