شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اجتماع أوروبي لبحث شؤون الدفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:28 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات بدأ وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيون اجتماعات في بروكسل في إطار مجلس الشؤون الخارجية (الدفاع) الذي سيركز بشكل خاص على التعاون الهيكلي الدائم “بيسكو” وتماسكه مع المبادرات الدفاعية الأوروبية الأخرى.

ورأَس المجلس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني.

ويتبادل وزراء الدفاع وجهات النظر حول مهام وعمليات السياسة الأمنية والدفاع المشتركة مع تقييم الوضع الحالي للانتشار في عدد من المناطق، والتفكير في التحديات والمجالات لمزيد من التحسين والتطوير في الأداء, إضافة إلى مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو القادمة التي ستعقد يومي 3 و 4 ديسمبر في لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع أوروبي لبحث شؤون الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.