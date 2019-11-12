جهود مصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كثفت مصر من جهودها في مسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب بيانات رسمية وتأكيدات فلسطينية لـ"العين الإخبارية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن "القيادة منذ اللحظة الأولى للعدوان بدأت اتصالاتها على جميع المستويات لوقف العدوان فورا، خاصة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في مصر، وعدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "إن الوزارة إذ تحيي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف العدوان ولجمه، فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لإجبار دولة الاحتلال وحكومتها على وقف عدوانها فورا".

وتابعت: "إن عدم محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على حروبها واعتداءاتها المتواصلة ضد شعبنا يشجعها على التمادي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني".

وأكدت محطات تلفزيونية عبرية أن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة فورا.

وخلال السنوات الماضية نجحت الجهود المصرية في منع الانزلاق إلى حرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والعاصمة السورية دمشق الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في مقدمتهم الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته، وخلف دمارا واسعا في المباني والممتلكات، في جريمة تتواصل حلقاتها يوميا".

وأكدت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد ترحيل أزماته الداخلية نحو ساحات أخرى في مقدمتها الساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا ثمنا باهظا من أرضه ودماء أبنائه لتعزيز مكانته وموقفه في مواجهة خصومه في الحلبة الإسرائيلية، حيث يلجأ دوما إلى دفع الاستحقاق المترتبة عليه بالعملة الفلسطينية حتى لو أدى ذلك إلى جر المنطقة إلى دوامة من العنف والفوضى".





وحمّلت الوزارة "حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه وتداعياته".

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بقطاع غزة.

وتُعَد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014.

في المقابل، قررت إسرائيل إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد بعد اغتيالها أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي.