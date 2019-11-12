وزير الدفاع البوليفي يستقيل من منصبه

أعلن وزير الدفاع البوليفي خافيير إدواردو سافاليتا لوبيز استقالته من منصبه، ورد ذلك إلى رغبته في "الحفاظ على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب".

وقال وزير الدفاع البوليفي، في مقطع فيديو نشر على صفحة وزارة الدفاع في تويتر: أستقيل بصفتي وزيرا للدفاع، مؤكدا بذلك لبوليفيا والعالم أن إرادتنا كانت دائما تتلخص في الحفاظ على وضع قواتنا المسلحة في خدمة الشعب"، مضيفا "لم نعطِ أوامر لجنودنا باستخدام الأسلحة ضد شعبنا، ولن نعطيه أبدا".

وكان قائد الشرطة في بوليفيا الكولونيل خوسيه بارينيشيا قد دعا الجيش إلى التدخل لوقف أعمال العنف التي يرتكبها أنصار الرئيس المستقيل.

ووجه بارينيشيا نداء إلى الجنرال ويليامز كاليمان من أجل "التدخل"، مشيرا إلى أن الشرطة قد "اقترفت انتهاكات".

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وفي استجابة سريعة، أمر قائد القوات المسلحة البوليفية مجموعة من العسكريين بالقيام بعمليات مشتركة مع الشرطة ضد "المخربين".





وتأتي هذه التطورات عقب مغادر إيفو موراليس، الثلاثاء، إلى المكسيك، بعد استقالته من منصبه كرئيس للبلاد على خلفية الاحتجاجات ضد إعادة انتخابه.

وصرح موراليس عقب رحيله: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل متابعا دائما.. قريبا سأعود بمزيد من القوة والطاقة"، معربا عن امتنانه للمكسيك لمنحه حق اللجوء.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي أن الرئيس البوليفي المستقيل على متن طائرة أرسلتها حكومة المكسيك لضمان مغادرته بأمان.

والأحد، أعلن الرئيس البوليفي استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة منذ 3 أسابيع، وقال صاحب الـ60 عاما في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: "أستقيل من منصبي كرئيس".