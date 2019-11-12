ترحيب فلسطيني بقرار محكمة أوروبية وسم منتجات المستوطنات

رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اتخذت قرارها، اليوم الثلاثاء، على الرغم من الضغوط الإسرائيلية.

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وينص القرار على أن على جميع دول الاتحاد الأوروبي وسم المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مرتفعات الجولان السورية، بعبارة "صُنع في مستوطنة إسرائيلية".

وقال، في بيان أرسلت لـ"العين الإخبارية" نسخة منه، إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وأضاف: "هذا الحكم يجب أن يُذكّر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا".

وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، "للالتزام بولايتها وفقا للقرار 31/36، وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري".