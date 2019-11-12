"العدل الأوروبية" تقضي بوجوب تمييز منتجات إسرائيل المصنعة بالمستوطنات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بأنه يجب وضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في الأراضي التي تحتلها لتوضيح مكان نشأتها.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع كلمة "صنع في إسرائيل" على منتجات صنعت في الأساس داخل المستوطنات يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل "موجودة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كيانا ذا سيادة".
وجاء في حكم المحكمة أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم متعلقة "ليس فقط بالاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولكن أيضا الاعتبارات الأخلاقية"، بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي.
وسوف تتم الآن إحالة القضية للمحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.
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