انت الان تتابع هيلاري كلينتون: من المخجل ألا تنشر بريطانيا تقريرا عن تدخل روسيا في شؤونها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هيلاري كلينتون

قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون اليوم الثلاثاء إن عدم نشر بريطانيا لتقرير برلماني عن تدخل روسي مزعوم في السياسة البريطانية "غير مفهوم ومخجل".

وحصل التقرير الذي أعدته لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان على تصريح الأجهزة الأمنية لكن مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يوافق بعد على نشره مما يعني أنه لن يُنشر قبل الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر كانون الأول.

اتهمت بريطانيا روسيا بالتدخل أو محاولة التدخل في انتخابات دول غربية. ونفت موسكو ذلك مرارا وقالت إن الغرب مصاب بهيستيريا مناهضة روسيا.

وتعكف لجنة المخابرات والأمن على بحث مزاعم عن نشاط روسي استهدف المملكة المتحدة بما في ذلك في الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2016، حين كان جونسون أحد المؤيدين البارزين لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت كلينتون، التي تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 التي خسرتها لصالح دونالد ترامب، إن البريطانيين يستحقون الاطلاع على التقرير قبل أن يتوجهوا إلى الانتخابات.

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وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أجد من غير المفهوم ألا تنشر حكومتكم تقريرا حكوميا عن التأثير الروسي. غير مفهوم ومخجل".

وأضافت "كل شخص يدلي بصوته في هذا البلد يستحق أن يرى التقرير قبل الانتخابات".

من ناحية أخرى قال ريشي سوناك نائب وزير المالية البريطاني اليوم الثلاثاء إن بلاده لم تنشر التقرير البرلماني بعد بسبب إجراءات ضرورية.

وأضاف لقناة آي.تي.في التلفزيونية "من الطبيعي تماما أن تمر تقارير مثل هذا بفترة تدقيق تستغرق بضعة أسابيع".