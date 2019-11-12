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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلسطين تدين إسرائيل.. وتؤكد: الغارات الجوية على غزة جريمة الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 وكالات أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، التى أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم مواطن وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم فى حى الشجاعية بمدينة غزة.

Advertisements ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع فى القطاع. كما طالبت المجتمع الدولى بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورا وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا فى كافة أماكن تواجده.

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