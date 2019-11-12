شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معارض قطرى لـ "الحمدين": سئمنا كذبكم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استنكر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، استمرار تنظيم الحمدين في الترويج لمحاولات إنهاء الأزمة الخليجية، واصفًا إياها بـ"الكذبة المستهلكة". وكتب بن عبدالله آل ثاني، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تقول عصابة الدوحة إن هناك طائرة خاصة نزلت في الدوحة لمحاولة حل الأزمة!". وأضاف: "أطالب تنظيم الحمدين بتغيير هذه الكذبة المستهلكة، لقد كررتوها كثيرًا وسئمنا وسئم شعبنا في قطر كذبكم وإجرامكم". يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف، بينما ظلت سلطنة عمان على الحياد. وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.

