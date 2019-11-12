الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي في غزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 متابعات_السعودية نيوز دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 12، 2019 التصعيد في غزة وتحمل إسرائيل المسؤولية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال بهاء أبو العطا أحد أبرز القادة العسكريين لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. Advertisements وفي وقت سابق علنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن "استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في دمشق ومقتل أحد ابنائه". وفي وقت سابق افادت وكالة "سانا" عن "مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معاد لبناء مدني قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق". وقال المنظام السوري إن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخين أسقط أحدهما بداريا والآخر استهدف المزة. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي تعلن قصف سديروت وتل أبيب بعدة صواريخ.

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