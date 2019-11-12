شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: المحتجون يقفلون المصارف والمدارس والجامعات ويغلقون الطرق في معظم المدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

واصل المحتجون تحركهم في معظم المناطق اللبنانية اليوم تعبيراً عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين لمعالجة التدهور الذي تشهده الساحة اللبنانية سياسياً واقتصادياً. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن المدارس الرسمية أقفلت أبوابها تلبية لدعوة وزير التربية، والتزمت المصارف بدعوة نقابة موظفي المصارف إلى الإضراب وأقفلت أبوابها أمام الزبائن.

وأقدم شبان يستقلون دراجات نارية على إقفال شوارع داخلية في مدينة طربلس شمال لبنان بحاويات النفايات. وأقفلت المصارف في مدينة صور ومنطقتها جنوب لبنان أبوابها أمام الزبائن بناءً على الإضراب المقرر من قبل نقابة موظفي المصارف. وأشارت الوكالة إلى أن ناشطين في الحراك الشعبي عملوا منذ الساعة الرابعة فجراً على قطع طرق رئيسية وفرعية، بالأتربة والعوائق والإطارات في مناطق وسط وساحل القيطع وسهل عكار شمال لبنان، في حين أقفلت جميع المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها اليوم في منطقة المتن الأعلى وعالية بجبل لبنان.