أكّدت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون"، تعليقًا على مقتل القيادي في "​حركة الجهاد الإسلامي​" بهاء أبو عطا، "أنّنا و​سرايا القدس​ بإذن الله على العهد والوعد عائدون إلى ​فلسطين​ وقدسها الشريف، وليتحمّل يهود التلمود ما اقترفت أيديهم من إجرام وسفك للدماء الطاهرة لأهل فلسطين الأبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرابطون عن مقتل أبو عطا: نحن وسرايا القدس على العهد والوعد عائدون إلى فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.