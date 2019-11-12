ركّز "مجلس كنائس الشرق الأوسط" على أنّ "مرّة جديدة يضرب الإرهاب الإجرامي الأبرياء، فيحصد أرواحًا نقيّة ويجرح مواطنات ومواطنين عزّل في القامشلي، ومرّة أُخرى تدفع الكنيسة ثمنًا غاليًا، إذ طالت يد الغدر راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في المدينة هوسيب أبراهام بيدويان ووالده، حين انتقالهما من محافظة الحسكة الى دير الزور للإشراف على ترميم كنيسة الأرمن الكاثوليك في المدينة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المجلس إذ يُدين هذه الجريمة النكراء كما كلّ الجرائم بحقّ الأبرياء، يدعو المؤمنين لرفع الصلوات عن روح كل الشهداء، والاستثمار في مبادرات السلام والمصالحة، واستلهام شهادة الأب بيدويان لتثبيت الحضور المسيحي علامة رجاء ومحبة في هذا الشرق الجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس كنائس الشرق الأوسط دان اغتيال الأب بيدويان: الكنسية تدفع ثمنا غاليا مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.