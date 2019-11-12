باسيل ادعى على صاحب موقع الجرس ماغازين بجرم القدح والذم والتشهير

تقدم وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بشكوى أمام ​النيابة العامة التمييزية​ في ​جبل لبنان​، بواسطة وكيله المحامي ماجد بويز، ضد صاحب موقع "الجرس ماغازين" وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا او متدخلا أو محرضا، وذلك بجرم القدح والذم والتشهير وفقا للمواد 386 و209/584 ​عقوبات​.



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