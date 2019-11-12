النشرة: معظم محطات الوقود أقفلت بسبب نفاذ كمية المحروقات في بنت جبيل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطيىة بان "فروع المصارف في قضاء ​بنت جبيل​ أقفلت أبوابها أمام الزبائن استجابة للإضراب المقرر من قبل ​نقابة موظفي المصارف​"، مشيراً إلى أن "المعاهد و​المدارس الرسمية​ أقفلت أبوابها بناء لدعوة وزير التربية ​أكرم شهيب​ فيما فتحت بعض ​المدارس الخاصة​ أبوابها"، لافتاً إلى ان "معظم ​محطات الوقود​ أقفلت بسبب نفاذ كمية ​المحروقات​".

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