النشرة: مظاهرة مطلبية في الحديقة العامة في عرسال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "مظاهرة مطلبية في الحديقة العامة لبلدة ​عرسال​ شارك فيها فاعليات وأهالي و​طلاب المدارس​ رافعين الإعلام اللبنانية ورددوا شعارات ​الثورة​ وهتافات بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة الى خزينة ​الدولة​ وإعطاء إنماء وخدمات لعرسال".

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