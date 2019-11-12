محامي رندة بري: لم نرفع اي دعوى على اي شخص له علاقة بحريق استراحة صور

اكد محامي السيدة ​رندة بري​، ​علي رحال​ "اننا لم نرفع اي دعوى على اي شخص له علاقة بحريق استراحة صور السياحية"، مشيرا الى "اننا تقدمنا بشكوى على شخص واحد فقط بسبب تعرضه بالشتائم المشينة وهذه الشكوى غير مرتبطة باي شكوى اخرى ونحن نحترم ​القضاء​".

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