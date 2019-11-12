حواط: إرحموا الناس وشكلوا حكومة الاختصاصيين سريعاً ولنبدأ الاصلاح الحقيقي

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "آثار ​الأزمة​ الاقتصادية المستفحلة تضرب المؤسسات في ​القطاع الخاص​ التي كانت عنواناً للنجاح والازدهار ليس فقط في لبنان بل في ​الشرق الاوسط​، والتي بات أكثرها مهدداً بالاقفال"، مشيراً إلى أن "الهيكل إذا وقع سيقع على رؤوس الجميع، إرحموا الناس وشكلوا ​حكومة​ الاختصاصيين سريعاً ولنبدأ الاصلاح الحقيقي".

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