الرئيس عون طالب بمساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجددا

عرض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لسفراء ​الدول العربية​ المقيمين في ​لبنان​، الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وطالب بمساعدة الدول العربية للنهوض ب​الاقتصاد اللبناني​ مجدّدًا.

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