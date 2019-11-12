فادي الجميل: نقترب من دائرة الخطر الكبير والتأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار الشامل

لفت رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ إلى "إننا نقترب من دائرة الخطر الكبير والتأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار الشامل"، مناشداكل القوى الساسية لـ"الترفع والتضامن لانتاج ​حكومة​ انقاذية في أسرع وقت ممكن قادرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض والمحاسبة".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، توجه الجميل إلى الشباب ال​لبنان​ي، قائلا "أنتم الركن الاساسي من مقدرتل لبنان وأم ​المستقبل​"، مشيراً إلى "إننا نعول على قضاء مستقل ونزيه قادر على الاستجابة لتطلعات الشعب ولا يخيب أماله ويكون أميناً وموثوقاً للأجيال الواعدة"، مطالباً ​المصارف​ بـ"تأمين آلية التعامل المصرفي وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة وإلا سوف تتعرض الأسواق لفقدان سلع ضرورية".

واعتبر أن "عدم تنفيذ إجراءات ​مصرف لبنان​ سيعرّض عشرات آلاف العائلات إلى أزمات حادّة"، مشيراً إلى أن "معاملنا شبه مشلولة و​الحياة​ الاقتصادية إلى تراجع والثقة تُفقد يوماً بعد يوم".