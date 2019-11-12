فادي الجميل: نقترب من دائرة الخطر الكبير والتأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار الشامل

لفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل إلى "إننا نقترب من دائرة الخطر الكبير والتأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار الشامل"، مناشداكل القوى الساسية لـ"الترفع والتضامن لانتاج حكومة انقاذية في أسرع وقت ممكن قادرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض والمحاسبة".
وفي مؤتمر صحفي، توجه الجميل إلى الشباب اللبناني، قائلا "أنتم الركن الاساسي من مقدرتل لبنان وأم المستقبل"، مشيراً إلى "إننا نعول على قضاء مستقل ونزيه قادر على الاستجابة لتطلعات الشعب ولا يخيب أماله ويكون أميناً وموثوقاً للأجيال الواعدة"، مطالباً المصارف بـ"تأمين آلية التعامل المصرفي وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة وإلا سوف تتعرض الأسواق لفقدان سلع ضرورية".
واعتبر أن "عدم تنفيذ إجراءات مصرف لبنان سيعرّض عشرات آلاف العائلات إلى أزمات حادّة"، مشيراً إلى أن "معاملنا شبه مشلولة والحياة الاقتصادية إلى تراجع والثقة تُفقد يوماً بعد يوم".
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