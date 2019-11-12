otv: ترجيح الا يعلن رئيس الجمهورية موعد استشارات التكليف اليوم

ذكرت قناة "otv" ان الساعات الـ ٢٤ ستكون حاسمة باتجاه الاتفاق على عودة رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري او اسم بديل، وترجيح الا يعلن رئيس الجمهورية موعد استشارات التكليف اليوم.
وذكرت مصادر بيت الوسط لـ"otv" ان الحريري لم يتلق افكارا جديدة، وهناك لقاءات عدة تحصل لكن تدور حول الافكار ذاتها وننتظر ما سيقوله رئيس الجمهورية اليوم.
واشارت مصادر بيت الوسط تعليقا على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه "اخ كبير والاكيد ان قلبه لا يتحمل ان يكون على عداء مع الحريري الى الابد".
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