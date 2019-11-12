المتظاهرون فتحوا مدخل قصر العدل وقرروا الاستمرار بتحركهم ونصب الخيم

فتح المتظاهرون مدخل ​قصر العدل​ وقرروا الاستمرار بتحركهم ونصب الخيم. وكان قد وقع صباح اليوم اشكالا بين بعض المتظاهرين وأحد المحامين الذي حاول الدخول الى قصر العدل في بيروت.

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