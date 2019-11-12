أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرة عسكريّة هاجمت عنصرَين من منظومة إطلاق القذائف الصاروخيّة التابعة لـ"حركة ​الجهاد الإسلامي​" في شمال ​قطاع غزة​"، موضحًا أنّ "الغارة قد نُفّذت لإزالة تهديد فوري، ورُصدت إصابة مباشرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: طائرة عسكرية هاجمت عنصرين من منظومة إطلاق الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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