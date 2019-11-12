اشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الى ان القيادي في سراي القدس بهاء أبو العطا كان مسؤولا عن غالبية العمليات الصاروخية من قطاع غزة، كما انه عمل من أجل تخريب جهود التهدئة مع حركة "حماس".
واكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت الاسرائيلي، ان "أبو العطا كان قنبلة موقوتة وقررنا بالتعاون مع القيادة السياسية اغتيال أبو العطا، ونحن ليس لدينا مصلحة بالتصعيد لكن جاهزون لكل الاحتمالات، ونحن نستعد للتصعيد جوا وبحرا وبرا رغم أننا لا نرغب بالتصعيد وإذا اضطررنا سننتقل إلى مرحلة الاغتيالات".
وطلب كوخافي من جميع الإسرائيليين تنفيذ تعليمات الجبهة الداخلية، وقد حاولنا ثني أبو العطا عن عملياته ضد إسرائيل بطرق عدة لكننا لم ننجح.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاركان الاسرائيلي: سنصعد برا وجوا وبحرا وإذا اضطررنا سننتقل لمرحلة الاغتيالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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