بيسكوف: قلقون من التصعيد من إسرائيل والفلسطينيين وندعو إلى التهدئة

عبّر المتحدث الرئاسي الروسي ​دميتري بيسكوف​ عن "قلق ​موسكو​ لتصاعد التوتر بين إسرائيل و​الفلسطينيين​"، داعيا الجهتين إلى التهدئة وحل كل القضايا بالوسائل السياسية الدبلوماسية فقط". وجاءت دعوة ​الكرملين​ على خلفية اغتيال ​الجيش الإسرائيلي​ القيادي في ​سرايا القدس​ ​الجناح​ العسكري ل​حركة الجهاد الإسلامي​ بهاء أبو العطا، وزوجته في غزة، واستهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق، مما أدى لمقتل نجله وإصابة حفيدته.

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