الاتحاد الأوروبي طالب بوقف التصعيد بشكل سريع وتام بين إسرائيل وغزة

أكّدت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في بيان، أنّ "وقف التصعيد بين ​إسرائيل​ و​قطاع غزة​ ضروري الآن، حفاظًا على أرواح وسلامة المدنيّين الإسرائيليّين والفلسطينيّين"، مشدّدةً على أنّ "إطلاق الصواريخ على المدنيّين غير مقبول إطلاقًا، ويجب أن يتوقّف فورًا".

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي​ في وقت سابق اليوم، "استهداف مبنى تواجد في داخله أبو العطا، في عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام"، ما أدّى إلى مقتله وزوجته وإصابة طفليه بجروح خطرة.

ونعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، أبو العطا، متوعّدةً بالرد.