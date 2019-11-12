نتانياهو: إسرائيل ليست معنية بالتصعيد لكن سنفعل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا

اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى ان إسرائيل ليست معنية بالتصعيد في قطاع غزة، لكن سنفعل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا.
ولفت نتانياهو بعد انتهاء اجتماع الكابنيت الاسرائيلي، الى اننا "اتخذنا قرارا باغتيال القيادي في سراي القدس بهاء أبو العطا بالإجماع في الطاقم الوزاري الأمني، وعندما وجدنا اللحظة مناسبة قمنا بتصفية أبو العطا فورا، وقد أثبتنا أنه بالإمكان ضرب الإرهابيين بأقل خسائر في المدنيين".
ولفت نتانياهو الى انه طلب من الإسرائيليين الاستماع لأوامر الجبهة الداخلية لانقاذ حياتهم.
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