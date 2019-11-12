وول ستريت جورنال: انخفاض أرباح أرامكو يكشف حجم المخاطر للمستثمرين

اعتبرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن "اعلان ​أرامكو​ عن انخفاض حاد في أرباحها، بسبب الهجمات على منشآتها في أيلول الماضي، يسلط ​الضوء​ على المخاطر التي ستواجه المستثمرين قبل طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام والذي يُعد الأكبر من نوعه في ​العالم​"، مشيرةنُ إلى ان "أرامكو كانت قد أجلت طرح أسهمها للتداول الشهر المنصرم لحين نشر أرباحها، على أمل أن يعكس ذلك مدى مرونة عملياتها".

ولفتت إلى أن "قدرة ​السعودية​ على حماية "أصولها الثمينة" والتصدي لهجمات في ​المستقبل​ ستكون عاملا مهماً لجذب مستثمرين محتملين يراقبون قيمة سهم أرامكو في الإصدار الأولي المنتظر".