وول ستريت جورنال: انخفاض أرباح أرامكو يكشف حجم المخاطر للمستثمرين

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "اعلان أرامكو عن انخفاض حاد في أرباحها، بسبب الهجمات على منشآتها في أيلول الماضي، يسلط الضوء على المخاطر التي ستواجه المستثمرين قبل طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام والذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم"، مشيرةنُ إلى ان "أرامكو كانت قد أجلت طرح أسهمها للتداول الشهر المنصرم لحين نشر أرباحها، على أمل أن يعكس ذلك مدى مرونة عملياتها".
ولفتت إلى أن "قدرة السعودية على حماية "أصولها الثمينة" والتصدي لهجمات في المستقبل ستكون عاملا مهماً لجذب مستثمرين محتملين يراقبون قيمة سهم أرامكو في الإصدار الأولي المنتظر".
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