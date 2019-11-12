شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة الصناعة بالبرلمان تزور شركة غزل المحلة للوقوف على أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنه الصناعة بالبرلمان، لشركة غزل المحلة لتفقد اعمال التطوير بالشركة، واستقبل الوفد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمود شحاتة نائب البرلمان عن مدينة المحلة وعضو لجنة الصناعة، والدكتور محمد خليفة نائب البرلمان بمدينة المحلة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية.

ويشمل برنامج الزيارة تفقد عدد من مصانع الشركة، والوقوف على اعمال التطوير، والمعوقات التي تواجهها الشركة، يعقبها اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجنة النقابية للوقوف على مشاكلهم لرفع تقرير مفصل لمجلس النواب.

تأتى الزيارة بدعوة من الدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، لتفقد مصانع شركة الغزل المحلة، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية، لبحث أهم المطالب وسبل دفع أعمال التطوير للأمام خلال الفترة القادمة وبحث المعوقات التى تعوق هذه الأعمال.





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