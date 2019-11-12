شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقى مصرى يلتقى المفوضية السامية لمناهضة العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان المكون من نهى المأمون رئيس مبادرة هى والمجتمع وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بــ"أورلجا ماكان"، من مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف ‏بمكتب المفوضية بجنيف للنقاش حول أوضاع العنف ضد المرأة فى ‏مصر.

وقالت أورلجا خلال اللقاء، إن المفوضية وضعت على جدول ‏أعمالها زيارة رسمية إلى مصر فى النصف الثانى من العام القادم ‏‏2020 تلبيه لدعوة الحكومة المصرية للإطلاع على الأوضاع فى ‏مصر، لافتة إلى استجابة مصر فى الرد على استفسارات المفوضية ‏فيما يتعلق بالحالات التى ترد اليها .‏

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من جانبه، أكد الوفد على وجود تعاون كبير بين المنظمات الحقوقية ‏وبين الحكومة المصرية خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الاهلية ‏الجديد الذى استجاب لمطالب الحركة الحقوقية المصرية لدعم جهود ‏المجتمع المدنى فى التنمية ووضعته شريكا فى عملية تحسين حالة ‏حقوق الانسان .‏

وأشار الوفد إلى وجود إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لمواجهة ‏كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرين إلى عدد من مظاهر التعاون بين ‏الحكومة والمجتمع المدنى لحماية المرأة المصرية من العنف والتحرش ‏ومكافحة ختان الإناث وانشاء مراكز فى الجامعات والمعاهد لمكافحة ‏العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارتى الداخلية والعدل والمجلس ‏القومى للمرأة وصدور قانون لضمان حقها فى الميراث .‏

وردا على استفسار مكتب المفوض حول وجود حالات للعنف الاسرى ‏أكد الوفد أن المرأة المصرية تواجه موروثات اجتماعية وانتشار أفكار ‏دينية متشدده تقف ورائها جماعات ارهابية مثل جماعة الاخوان ‏المسلمين التى تعادى حقوق المرأة وتجذر تلك الافكار خلال الثمانين ‏عاما الماضية مع عمل تلك الجماعة على نشر افكارها الراديكالية ‏داخل الاسرة المصرية وتبنيها لتفسيرات دينية مغلوطة تجيز للزوج ‏ضرب زوجته لتأديبها ، لافتين إلى أن الأفكار المتشدده هى السبب ‏أيضا فى فشل جهود مواجهة زواج القاصرات .‏

وأكد الوفد على دعم المجتمع المدنى لجهود الدولة المصرية لتجديد ‏الخطاب الدينى والتخلص من الافكار الدينية المتشدده لتحسين أوضاع ‏المرأة المصرية .