شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد مشهور: الروشتات الإلكترونية الحل للقضاء على صرف أدوية خاطئة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن الروشتة الإلكترونية والتي تعتمد على كتابة الدواء على الكمبيوتر، بحيث نتلافى حدوث أي أخطاء إملائية، أو في حروف الدواء، هو نظام يُعمل به في كثير من الدول الغربية وبعض الدول العربية، وبدأ بعض الأطباء في اتباعه بالفعل، مشيرًا إلى أن الروشتة أو الوصفة الطبية تعتبر الخطوة الأولى للعلاج، ربما قد تتحول إلى كارثة لا سيما عندما يكون خط الطبيب سيئا وما أكثرهم، فيبدأ الصيدلي في محاولة معرفة اسم الدواء، ولكن احتمالية الخطأ واردة، وبعض الأدوية تتشابه في أسمائها بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن ما يزيد من المشكلة هو غياب الصيادلة عن الصيدليات وينوب عنهم "مندوبين" من ذوي التعليم المتوسط أو بعيدا عن تخصص الصيدلة ولا يعلمون شيئا عن الأدوية أو اللغة الإنجليزية، مطالبًا بوضع حد لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى منع صرف الروشتات المكتوبة يدويًا وهو نظام معمول به ببعض الدول.
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