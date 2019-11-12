شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطبيق "البصمة بالمدارس" للحد من هروب الطلاب وتزويغ المدرسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن ظاهرة هروب الطلاب من المدارس أصبحت مشكلة كبيرة منتشرة فى معظم المدارس الحكومية، وهى ظاهرة تهدد التعليم، وهي عملية مستمرة بعد أن أصبحت طاردة وليست جاذبة.

وأشاد بمقترح تطبيق نظام البصمة لأخذ الغياب للمعلمين والطلاب على حد سواء، مشيرًا إلى أن توفر عوامل جذب مثل السيبرات حول المدارس للطلاب خلال الفترات الصباحية يساهم في زيادة الظاهرة.

Advertisements

وأوضح أن تطبيق نظام البصمة بالمدارس ليس بدعة فهو مطبق بالفعل ببعض المدارس الخاصة داخل مصر ومطبق بالمملكة العربية السعودية ببصمة الوجه الخاصة بكل طالب، وأضاف أن تطبيق نظام البصمة مع إدخال رقم هاتف الطالب وولي الأمر يسمح بإبلاغ أولياء الأمور مباشرةً بأي مخالفة ترصد في هذا الجانب، لفرض آلية الانضباط على الطلاب بصورة منظمة وواعية تخضع للمراقبة والقوانين المحددة.

وأشار إلى أن نجاح هذا النظام يعتمد على توفير أجهزة ليست سريعة التلف فيتحول استخدامها بمثابة إهدار للمال العام مع تأمين شديد من خلال تعيين موظف مسئول عنها أو استخدام أجهزة لا تقبل الخدش والإتلاف، وأكد أن إصلاح المنظومة التعليمية والحد من ظاهرة الغياب والتسرب المدرسي يعتمد أولاً على تطوير المنظومة ككل بداية من البنية التحتية للمدارس، مرورًا بمرتبات المدرسين والمديرين والمفتشين، ومحاربة الدروس الخصوصية، ومنج مزيد من الاهتمام للأنشطة المدرسية والترفيهية المفيدة.