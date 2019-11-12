"ألسن بني سويف" تشارك في أعمال القمة الـ19 لمؤتمر "شركات ناشئة بلا حدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن مشاركة طلاب كلية الألسن، أقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، في أعمال القمة الـ19 لمؤتمر الشركات الناشئة بلا حدود، المنعقد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعالمية برعاية عدد من المؤسسات منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفيسبوك.

وأوضح رئيس الجامعة أن القمة تناولت على مدار يومين 3 مسارات، هي التقنية للصعود وقيادة المرأة والاقتصاديات الإبداعية، وذلك بمشاركة عدد من قادة قطاع الشركات الناشئة مع مجموعة كبيرة من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر، الذين يسعون للوصول للأسواق العالمية، بهدف توصيل رواد الأعمال بالمصادر لمساعدتهم على نمو أعمالهم، بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين للشركات الناشئة المتميزة.

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب في المنتديات والمؤتمرات واللقاءات تتيح لهم فرصة كبيرة لتوسيع مداركهم واكتسابهم خبرات كبيرة.