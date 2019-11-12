تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كان الرائد هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى بلاغًا من الفنانة هالة صدقي تفيد بتعرض منزل والدتها بحي الأشجار بدائرة القسم للسرقة .
وبالانتقال والفحص وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ك. أ. ف" 27 سنة، خفير خصوصي بفيلا مجاورة للفيلا محل الواقعة وسابق اتهامه في 7 قضايا، "م.ح. ح" 30 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في 3 قضايا، و "أ. س. ع" 30 سنة، عاطل وسابق اتهامه في 10 قضايا، و "هـ. ع. ع" 21 سنة، عامل ومُقيم بالطالبية.
واقتحم المتهمون الفيلا وسرقوها مستغلين عدم تواجد أحد بداخلها، وتمكنت القوات من ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.
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