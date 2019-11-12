ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و34 حالة قيادة تحت تأثير المخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4865 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1710 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و173 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و15 دراجة نارية مخالفة، و17 مخالفة "موقف عشوائي"، و37 مخالفة شروط الترخيص، و34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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