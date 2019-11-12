محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
صرح المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تستهدف هذا العام زراعة 364 ألفًا و785 فدانًا، جرى زراعة 34 ألفًا و630 فدانًا منها حتى اليوم.
وأشار "الزواوي" إلى زراعة حقول إرشادية، عبارة عن مشروع ترشيد مياه الري الحقلي ويزرع 1000 فدان قمح في إدارات دمنهور، وشبراخيت، وكفر الدوار، وأبو حمص، ومشروع الأمن الغذائي العربي ويزرع 120 فدان قمح في إدارات دمنهور، وشبراخيت، وكوم حمادة، وإيتاي البارود، وحوش عيسى، وأبو المطامير، بالإضافة إلى الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وتزرع 150 فدانًا قمح مقسمة إلى 100 فدان.
ومن أهم أصناف القمح الموصى بزراعتها في محافظة البحيرة للموسم الحالي، هي جيزة 171، وجميزة 9، وسدس 14، وسخا 94، وسخا 95، وشندويل 1، وجيزة 168، ومصر 1، ومصر 2، وهذه الأصناف مقاومه للأصداء، وتم توفيرها في مراكز الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل زراعة البحيرة: 3 مشروعات إرشادية لزراعة 100 ألف فدان قمح العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.