وكيل زراعة البحيرة: 3 مشروعات إرشادية لزراعة 100 ألف فدان قمح العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

صرح المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تستهدف هذا العام زراعة 364 ألفًا و785 فدانًا، جرى زراعة 34 ألفًا و630 فدانًا منها حتى اليوم.

وأشار "الزواوي" إلى زراعة حقول إرشادية، عبارة عن مشروع ترشيد مياه الري الحقلي ويزرع 1000 فدان قمح في إدارات دمنهور، وشبراخيت، وكفر الدوار، وأبو حمص، ومشروع الأمن الغذائي العربي ويزرع 120 فدان قمح في إدارات دمنهور، وشبراخيت، وكوم حمادة، وإيتاي البارود، وحوش عيسى، وأبو المطامير، بالإضافة إلى الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وتزرع 150 فدانًا قمح مقسمة إلى 100 فدان.

ومن أهم أصناف القمح الموصى بزراعتها في محافظة البحيرة للموسم الحالي، هي جيزة 171، وجميزة 9، وسدس 14، وسخا 94، وسخا 95، وشندويل 1، وجيزة 168، ومصر 1، ومصر 2، وهذه الأصناف مقاومه للأصداء، وتم توفيرها في مراكز الإرشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية.