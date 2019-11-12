اغتالت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي البارز فى حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته في قصف لمنزله فى حي الشجاعية شرق مدينة غزة في فلسطين.
وقال جيش الاحتلال في بيان له ، إن عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمنالعام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا"، مضيفا أنه "تمت المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وقال مغردون، إن اغتيال بهاء أبو العطا وزوجتة جعل المعركة مفتوحة بين الشعب الفلسطينى والكيان الصهيونى، لافتين إلى ان فصائل المقاومة في مدينة غزة سوف تقوم بالرد على جريمة جيش الاحتلال فى حق الفلسطيين .
وتابع أخرون:" سوف نرى صواريخ البأس والشجاعة تدك حصون المحتلين في تل ابيب وما بعد تل ابيب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتيال بهاء أبو العطا.. مغردون: فلسطين سوف تدك حصون المحلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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