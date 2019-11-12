وزير النقل الموريتاني يتوجه إلى القاهرة

غادر وزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد، نواكشوط، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى القاهرة.

أفاد بيان رسمي بأن الوزير سيترأس في مدينة الإسكندرية أعمال الدورة الـ(32) لمجلس وزراء النقل العرب المقرر انعقادها بمدينة الإسكندرية. انعقادها بمدينة الإسكندرية.

كما سيشارك الوزير على هامش هذه الدورة في اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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