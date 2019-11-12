مجلس الأمن الدولي يدعو العسكريين في غينيا بيساو بالابتعاد عن الأزمة السياسية

دعا مجلس الأمن الدولي العسكريين في غينيا بيساو إلى الابتعاد عن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مطالبًا بإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر الجاري.

ذكر راديو أفريقيا 1 أن أعضاء مجلس الأمن الدولي رحبوا في بيان صادر عن جلسة مغلقة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بعدم تدخل قوات الأمن والدفاع في

غينيا بيساو، داعين القوات بالحفاظ على هذا الموقف في العملية السياسية والانتخابات وما بعدها.أوضح الراديو أن هذه الجلسة هي ثاني جلسات المجلس بشأن غينيا بيساو، وذلك بناءً على طلب الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس غينيا الاستوائية وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.أشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي حثوا جميع القوى السياسية الفاعلة على العمل معًا، لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر الجاري كما هو مخطط لها.كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال أخيرًا "إنه يتابع بقلق بالغ التطورات في غينيا بيساو، وذلك عقب إصدار الرئيس خوسيه ماريو فاز مرسومًا بإقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جدد قبل 3 أسابيع من انتخابات الرئاسة.