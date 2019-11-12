كوريا الشمالية تتهم أمريكا بالهيمنة العسكرية في شمال شرق آسيا

انتقد موقع الدعاية الكوري الشمالي أوري مينجوك كيري، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، وأكد أنها تسعى للتواجد في كوريا الجنوبية بهدف الهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا، وإعداد الجيش الكوري الجنوبي بإجراء التدريبات المشتركة لغزو الشمال، فضلًا أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا خطيرا للسلام فيشبه الجزيرة الكورية والعالم.
ذكر الموقع أن إعلان بانمونجوم، وإعلان بيونج يانج المشترك والاتفاق العسكري بين الكوريتين في العام الماضي بمثابة إعلان بعدم حدوث اعتداءات بين الكوريتين، مؤكدا أن تبريرات تمركز القوات الأمريكية في الجنوب لم يعدلها وجود .
أوضح أن مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنتهك إعلان عدم الاعتداء بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تتخذ موقفًا قويًا ضد المطالبة غير المعقولة من واشنطن بزيادة حادة في حصة سول في تكاليف الدفاع، وتدعو القوى المحافظة في الجنوب إلى عدم معارضة الولايات المتحدة، مما يعد خيانة للبلاد وعارًا عليها.
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