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رئيس الحكومة التونسية يسلم ماكرون رسالة من الرئيس قيس سعيد

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 سلم رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

 جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة التونسية مع الرئيس الفرنسي بقصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس.
 ذكرت رئاسة الوزراء التونسية في بيان، اليوم الثلاثاء،

أن الشاهد التقى أيضًا الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، بقصر ماتينيون بباريس، خلال زيارته لفرنسا؛ للمشاركة في الدورة الثانية من المنتدى العالمي للسلام الذي ينطلق اليوم ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية.
 ومن المقرر أن يلقي الشاهد اليوم محاضرة، خلال مشاركته في المنتدى، تتعلق بالتنمية وأهداف التنمية للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر فقرا.
 ويشارك رئيس الحكومة في هذا المنتدى إلى جانب أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، علاوة على عدد من الخبراء والشخصيات البارزة والمفكرين، إضافة إلى حوالي عشرين من قادة أكبر المنظمات الدولية.
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