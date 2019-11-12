الصين تحث وكالة الطاقة الذرية لمواصلة تعزيز الاستخدام السلمي النووي

حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

قال تاو في كلمة عقب استعراض تقرير حول عمل الوكالة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء إن التطور المطرد للطاقة النووية العالمية وتطبيق التكنولوجيا النووية على نطاق واسع

يلعبان دورا متزايد الأهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان أمن الطاقة ومعالجة تغير المناخ.وأضاف، أن الوكالة تحتاج إلى الدفع بقوة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويتعين عليها فى ضوء تطور الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم أن تزيد مدخلات الموارد، وتدعم الدول الأعضاء في تطوير الطاقة النووية واستخدامها، وتطبيق التكنولوجيا النووية على نطاق أوسع.وأكد تاو أنه ينبغي على الوكالة تقديم المزيد من الدعم التقني والمالي إلى الدول النامية، والعمل بنشاط على تعزيز التعاون الدولي حتى يتسنى للجميع تقاسم فوائد الطاقة النووية، موضحًا أن عمل الوكالة يفضي إلى تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.