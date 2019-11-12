كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب إفريقيا: مشروع قانون لتأميم البنك المركزي في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت الصحف البرلمانية اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون سياسي من المعارضة لتأميم البنك المركزي لجنوب افريقيا الذي فزع المستثمرين عندما كشف النقاب لأول مرة قبل عام أعيد إحياءه وأحيل مرة أخرى إلى المشرعين.

وتأتي إعادة تقديم مشروع القانون في وقت حرج بالنسبة للرئيس سيريل رامافوسا، الذي يقوم بحملة استثمار لتعزيز الاقتصاد المتعثر. وعليه أن يجمع بين نهجه المؤيد للأعمال التجارية مع العناصر ذات الميول اليسارية في المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي يريد التشريع من أجل مصادرة الأراضي دون تعويض، من بين سياسات أخرى.

وقدمه السياسي اليساري، يوليوس ماليما، في أغسطس من العام الماضي، وانتهى مشروع القانون عندما تم انتخاب برلمان جديد في مايو. وكان مقاتلو الحرية الاقتصادية في ماليما فائزًا كبيرًا، حيث حصلوا على 19 مقعدًا جديدًا.

وعندما تم تقديمه في البداية، قام مشروع قانون تعديل البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا بالضغط على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للمضي قدمًا في الخطة التي طرحها في عام 2018 وهز الأسواق خشية تهديدات استقلال البنك المركزي.

وقال ANC إن أي خطط لتأميم البنك ستتم بطريقة مسؤولة ولن تؤثر على ولاية المؤسسة أو استقلالها.

Advertisements

حذر محافظ البنك الاحتياطي ليسيتيا كانياغو سابقًا من أن مناقشة الملكية تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وترفع من علاوة المخاطرة المرتبطة بديون البلاد.

وعلى عكس معظم البنوك المركزية في العالم، فإن البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا (SARB) مملوك للقطاع الخاص. وقرر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مؤتمر للحزب في ديسمبر 2017 نقله إلى ملكية الدولة الكاملة.

وسيتم إحالة مشروع قانون أعضاء ماليما الخاص إلى اللجنة الدائمة للمالية لمزيد من المداولات والمدخلات العامة قبل تصويت مجلس النواب عليه.

وإذا تم إقراره، فإنه عادة ما يذهب إلى مجلس الشيوخ في البرلمان للموافقة عليه قبل أن يوقعه رامافوسا ليصبح قانونًا.

ومع ذلك، تعتقد ماليما أنه ليس من الضروري إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، مما قد يعجل بإقراره.