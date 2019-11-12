كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة: العنف يجر هونج كونج إلى "حافة الانهيار التام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع في قلب الحي المالي المركزي وفي حرمين جامعيين لتفريق الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية حيث كان العنف يجر المدينة التي تحكمها الصين إلى ما وصفته بأنه "الانهيار التام".

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي: "لقد تم دفع مجتمعنا إلى حافة الانهيار التام"، في إشارة إلى اليومين الأخيرين من العنف، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن الرجل الذي أضرم النار يوم الاثنين لا يزال في حالة حرجة وناشد الحصول على معلومات بشأن من المسؤول.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم من إطلاق الشرطة النار على متظاهر من مسافة قريبة، وكان رجل مصبوغاً بالبنزين وأشعلت فيه النيران في بعض من أسوأ أعمال العنف في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود.

تجمع حشد من أكثر من 1000 محتج، يرتدي الكثير منهم ملابس مكتبية وأقنعة الوجه، في وسط المدينة لليوم الثاني خلال ساعة الغداء، مما أغلق الطرق أسفل بعض ناطحات السحاب الطويلة في المدينة وأغلى العقارات.

بعد تفريقهم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على باقي المحتجين في شارع بيدر القديم الضيق. قامت الشرطة بأكثر من عشرة اعتقالات، تم تعليق العديد منها على الرصيف على جدار صائغ المجوهرات الفاخرة تيفاني آند كو.

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ارتفعت شاحنات الشرطة إلى المنطقة، وتولى الضباط مواقع في المواجهة مع المحتجين لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل أن يبدأ موظفو المكاتب في المغادرة إلى منازلهم.

أطلقت الشرطة يوم الاثنين تسديدة من الغاز المسيل للدموع في وسط البلاد، حيث قام بعض المتظاهرين بإغلاق الشوارع التي تصطف على جانبيها البنوك ومحلات المجوهرات. وكان معظمهم قد هدموا مصاريعهم اليوم الثلاثاء.

خفت حدة التوتر مع انتهاء ساعة الغداء، لكن بعض المتظاهرين استخدموا حافلة المطار ذات الطابقين لإغلاق طريق رئيسي يمتد إلى جانب المنطقة المستصلحة حديثًا في الميناء بالقرب من وسط المدينة.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على جامعة سيتي في كولون تونغ، أسفل صخرة الأسد، وفي الجامعة الصينية على الجانب الآخر من الجبل، حيث ألقى المتظاهرون قنابل حارقة على الشرطة.

قام المتظاهرون في جامعة سيتي بتخزين الطوب وقنابل البنزين على الجسور وغيرها من الأساليب، وكانوا يصنعون أجهزة صغيرة بها مسامير، لثقب الإطارات على ما يبدو.

كانت الشوارع داخل وخارج الحرم الجامعي للجامعة الصينية ممتلئة بالطوب والحطام الأخرى وحرائق الشوارع الصغيرة بينما كانت الشرطة تعالج بعض المحتجين على الأرض.

اشتعلت النيران في شاحنة تستخدم كجزء من حاجز الشارع.