كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حركة الجهاد شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اغتيال عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أنه شن غارة جوية على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عنصرين من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد شمال قطاع غزة

وقد اغتالت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا شرق غزة.

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وقال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

واتهم جيش الاحتلال "أبو العطا"، بأنه قاد العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود جيش الاحتلال بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها.

كما أعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته واستعداده لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.

وتعرض عدد من قادة سرايا القدس لعمليات اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي مباشرة، فبعد اغتيال مؤسسها الشقاقي، تم اغتيال قائد السرايا في غزة خالد الدحدوح الشهير بكنية "أبو الوليد" الذي اغتيل في مارس 2006 بتفجير سيارة كانت على الطريق الذي يسير عليه في مدينة غزة، كما اغتالت إسرائيل القائد العام للسرايا في شمال الضفة الغربية حسام جرادات في أغسطس 2006 على يد وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وهي اغتالت اليوم القائد الميداني لسرايا القدس في غزة لكنها فشلت في اغتيال أكرم العجوري.



