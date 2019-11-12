كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 12/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل 450 شخصًا بحوادث مرورية في ليبيا في الربع الثالث

ذكرت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن 450 شخصًا قتلوا في حوادث المرور في الربع الثالث من عام 2019. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إحباط عمليات إرهابية استهدفت سفارتي واشنطن وتل أبيب بالأردن

أسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني، وإصابة 10 أشخاص بينهم حفيدته بتول. أخبار عالمية عاجلة اليوم || وفاة طفل واحد من الالتهاب الرئوي كل 39 ثانية

تكافح الهند بعد باكستان وبنجلاديش والصومال في احتواء الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي، الذي كان يعتبر وباء عالميًا منسيًا، وفقا لتقريرً لليونيسيف عام 2018.

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